'YSK’yı da düzelten bir sisteme sahibiz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye’de seçmen, seçim verisini en iyi takip eden partinin CHP olduğunu belirterek, “YSK’yı bile birçok noktada uyaran, düzelten bir altyapımız var. Seçmen verilerini, seçim sonuçlarını ve seçmenin hareketliliğini takip eden bir iç sistemimiz var. Her sandığı tek tek takip edebildiğimiz bir paralel sistematiğimiz var” dedi.

CHP’nin bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda TBMM’de yeni faaliyete geçen Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Onursal Adıgüzel, CHP’nin adım adım devreye alacağı yeni dijital çalışmasını ve son dönemde sosyal medya mecralarındaki veri toplama tartışmasını Milliyet’e değerlendirdi.

İstanbul’da başlattıkları pilot proje ile anlık olarak ev ziyaretlerini takip edebildiklerini belirten Adıgüzel, projeyi tüm seçmeni hedefleyecek şekilde Türkiye’ye yayacaklarını söyledi. Adıgüzel özetle şunları söyledi:

EV EV ZİYARET: Biz dijitalde bir çalışma içindeyiz. İstanbul’da kapı kapı ziyaretler yapıp “İkinci Yüzyıla Beyannamemizi” tanıtan ekip yapımız var. Gittiğimiz yerde nasıl geri dönüşler alıyoruz hepsini anlık verilerle görebiliyoruz. Şu an bilgisayarımdan kaç evi ziyaret ettiklerini söyleyebilirim. Eğer geri dönüşlerimiz istediğimiz gibi olursa, birkaç aşaması var, Türkiye’ye yayacağız. Bütün seçmeni hedefleyeceğiz.

ÜYE OLMAYANLAR DA TAKİP EDEBİLİR: Parti hem kendi alt yapısını dönüştürme hem de özellikle seçmene ulaşma noktasında dijital mecraları çok yoğun kullanıyor. Türkiye’de seçmen, seçim verisini en iyi takip eden parti CHP’dir. YSK’yı bile birçok noktada uyaran, düzelten bir altyapımız var. Yıllardan gelen seçmen verilerini, seçim sonuçlarını ve seçmenin hareketliliğini takip eden bir iç sistemimiz var. 973 ilçemizdeki örgütlerimize açtığımız bir sistem. Aynı zaman da ‘CHPnet’ adında bir portalımız var. Partiye üye olmasına gerek yok, memur olabilir, beyaz yakalı olabilir sadece ‘CHP’nin eko sisteminde neler oluyor, ben de bilgilenmek istiyorum’ dediği zaman gelip açık bir şekilde üye olup bizim ekosistemimizde yer alıp çalışmalarımız hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

VERİLER TAKİP EDİLİYOR: Her sandığı tek tek takip edebildiğimiz bir paralel sistematiğimiz var burada YSK ile de konuşan. Çünkü YSK bize üç dakikada bir veri veriyor, biz onunla da kendi elimizdekini karşılaştırıp doğrusunu bulabiliyoruz. Bize de iki ayrı kaynaktan veri akıyor. ‘Burada seçmenin oy verme saiki nasıl değişmiş’, ‘burada hangi şehirlerden gelen insanlar oturuyor’, ‘hangi yaş kırılımlarından insanlar oturuyor’ gibi veriyi kullanıcımıza, çalışma yapan bir yöneticimize sunuyoruz. O da gidip o sokakta buna göre bir çalışma yapabiliyor. Böyle bir altyapımız da var. Türkiye’de bu konuda tek olabiliriz.

‘Cep telefonumuzdaki en az 8-9 uygulama verilerimizi topluyor’

VERİ GÜVENLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ: Özel algoritmalarla üretilen ürünler bugün bir kişiyi profillemeye, tanımaya, onun birçok özelliğini, satın alma davranışlarını öğrenmeye, hatta satın alma davranışlarını değiştirmeye kadar giden bir sürecin önünü açıyor. Facebook, kendi içeriğini üretmeyen ama kişilerin içeriklerini paylaşan bir yayın kuruluşu gibi çalışırken, arka planda bunların veri topladığını ve veri işlediğini biliyoruz. Sadece WhatsApp’ı düşünmeyin, her birimizin telefonundaki en az 8-9 aplikasyon (uygulama) buna benzer verileri topluyor. Şöyle bir örnek vereyim; bir kişinin günde kaç saat telefonda konuştuğunu bilerek yaşını ve cinsiyetini belirleyebiliyor bir algoritma. Veri güvenliği çok önemli. Bir ülkenin verilerini yabancı şirketlerin topladığını gördüğümüzde çok çok daha önemli bir mesele boyutuna geliyor. Buradan baktığımızda tabii ki siber güvenlik meselesini, dijital dünyayı da yakından incelediğimizde bunların hepsinin bir arka kapısı olabilir. WhatsApp’ı hedef koymanın da bir anlamı yok. WhatsApp’tan çıkıp BİP’e gittiğiniz zaman çok daha mı güvenli, BİP daha fazla veriyi alıyor. Biz açık kaynak kodlarını öneriyoruz.

SATIN ALMA EĞİLİMİNİ DEĞİŞTİRİYORLAR: Televizyonunuzu internetinize bağlıyorsunuz, evinizdeki modem de internetten ses veren bir cihaz. Yakında buzdolabınızda da bir IoT (nesnelerin interneti) olacak ya da bir sensör olacak. Başka bir cihazınız da, klimanız da veri topluyor aslında. Çamaşır makinesinde de bu var. Her yerde sensörler var. Şöyle bakıyor; ‘Onursal Adıgüzel haftada üç gün İstanbul Ataşehir’de bir noktadan sinyal veriyor. Haftada dört gün CHP Genel Merkezi’nden, haftada iki gün Meclis’ten sinyal veriyor’. Buradan benim mesleğimi anlamaya başlıyor. Bana satamadığı ürünü eşime göstermeye başlıyor. Diyorlar ya ‘bizi mi dinliyorlar acaba’, aslında bizi dinlemiyor cihaz, büyük veri içinde o kadar büyük analizler yapılabiliyor ki, onun üzerinden asıl meseleye geliyoruz: İnsanların satın alma eğilimlerini değiştirebiliyorlar.