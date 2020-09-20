Yunan gazetesine çok sert kınama

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Altun, Yunan mevkidaşı Stelios Petsas’a gönderdiği mektupta, Yunanistan’da bir gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edilmesini “en güçlü biçimde” kınadı. Altun, mektubunda “Bu tür hakaretlerin Yunan Ceza Kanunu’na göre cezaya tabi olduğunu vurgulamak istiyor, Yunan hükümetini bu utanmazca ve acınası hareketin sorumlularından hesap sormaya çağırıyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Karanlık ve düşman bir zihniyet Cumhurbaşkanımıza ahlâksızca saldırarak çirkefleşiyor. Yunanistan’da gazete adı altında çıkarılan bu paçavranın milyonların iradesini temsil eden Cumhurbaşkanımıza yönelttiği bu alçak saldırı, ülkemizin taviz vermeyen duruşuna, haklı tezlerine karşı duyulan hazımsızlığın çirkin bir tezahürüdür” diye konuştu.

‘Alçakça’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter’da, “Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır” ifadelerini paylaştı.