'Yunanistan 1821’den beri habis bir urdur'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, Türkiye’nin hem kara hem de deniz sınırlarını kapsamına alan muazzam bir varoluş mücadelesiyle egemenlik onurunu savunduğunu belirtti. Bahçeli mesajında şunları kaydetti:



“Zaferlerimizin yoğrulduğu bu ay içinde 98 yıl evvelki kuyruk yaraları tekrar kanayan müflis müstemlekeciler bir kez daha karşımıza çıkmaya yanılarak cüret etmişlerdir. Ağustos ayının ne anlama geldiğini, korkak dedelerinin hangi pespayeliklere mahkûm olduğunu en iyi bilen soytarıları bugünlerde tehlikeli bir kaşıntı tutmuştur. 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’nin fazilet ve fıtrat bakımından devasa bir adımı, soy ve ruh açısından dev bir ayağıdır.”



‘Koparılıp atılacaktır’



Yunanistan için “1821’den beri Türk milletini rahatsız eden habis bir urdur” diyen MHP lideri, “Bu ur mümkünse tedavi edilecek değilse bedeli ne olursa olsun koparılıp atılacaktır. Yunanistan’ın gerilim politikaları, mütecaviz ve mütehakkim arzuları Türkiye’nin sabır ve tahammül ölçülerini kırılma noktasına kadar bükmüş, son aşamaya getirmiştir. Anlaşılan odur ki Yunanistan’ın denize dökülme istek ve iştahı yeniden kabarmıştır” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:



“Karşımızda yeni bir işgal projesi bulunmaktadır. Bu durum sonu ve sonucu ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti adına var oluş yok oluş meselesidir. Bugüne kadar diplomatik temaslar, uzlaşma çabaları fayda sağlamamıştır. Üstelik Merkel’in tüm AB ülkelerini Yunanistan’ın yanında yer almaya daveti esasen bir haçlı çağrısıdır. Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa, kazanana oynamak üzere kurulan kumar masasına oturanlar ise tanıdık ve bildik ülkelerdir. Türkiye kararlıdır, geri adım atmayacaktır.”



12 Ada’nın siyasi özellikleri hesaba katılarak hukuken tekraren ele alınması gerektiğini söyleyen MHP lideri, bunun Ege’de barış ve istikrar umutlarına canlılık katacağını savundu.