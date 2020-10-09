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09.10.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Yunanistan’a karşı yeni Navtex adımı

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı’nda yapılması planlanan toplantı öncesinde, Yunanistanlı yetkililerden provokatif bir adım daha geldi.

Yunanistan’a karşı yeni Navtex adımı
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

 

Yunanistan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için Navtex ilan etti. Söz konusu Navtex’e karşılık olarak Türkiye dün mütekabiliyet kapsamında 28 Ekim’de atış eğitimleri için Navtex duyurusunda bulundu. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, İzmir İstasyonu üzerinden yaptığı duyuruda ayrıca, 13-14 ve 26-27 Ekim tarihlerinde de Ege Denizi’nde atış eğitimi yapılacağını bildirdi.

Yunanistan’ın ilan ettiği Navtex’in iki ülke arasında güven arttırıcı önlemler kapsamında kabul edilen “İki ülkenin milli günlerinde askeri faaliyet planlamama” ilkesine aykırı olduğuna dikkati çeken güvenlik kaynakları, Yunanistan’ın bölgede tansiyonu yükseltmeye yönelik adımlar atmaya devam ettiğini belirtti.

İlkeyi çiğnediler

İki ülke askeri heyetleri arasında NATO Karargahı’nda yapılması planlanan toplantı öncesinde atılan bu provokatif adımı bölgede çözüme giden yolu kısaltmak yerine daha da uzatmaya yönelik bir çaba olarak nitelendiren güvenlik kaynakları, “Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk temelinde çözülmesi için çaba harcarken Yunanistan’ın daha önce üzerinde mutabakata varılmış bir ilkeyi bilerek ihlal etmesi gerçek niyetini bir kez daha ortaya koymuştur” değerlendirmesinde bulundular.

Kadıköy’de yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandıistanbul Kadıköy’de yoğun yağış etkisini gösterdi. Bazı yollar yağış nedeniyle adeta göle dönerken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
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