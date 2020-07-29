Yunanistan’a Yunanca mesaj

Altun, Twitter’dan paylaştığı videoda Yunanca “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ‘Hep birlikte Türkiye’ olduğumuzun bilinciyle, eşit vatandaşlık ilkesini hayata geçirmek, milletimizin kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için görülmemiş adımlar attık” ifadelerini kullandı. Videoda, İstanbul’da yaşayan, ülkenin tarihi etnik unsurlarından Musevi, Rum, Ermeni ve Süryani Cemaatlerine mensup vatandaşlarla İslam dinine mensup Türk vatandaşlarının birlikte yaşama kültürü ve kişisel deneyimlerine ilişkin röportajlar yer aldı. Altun, ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla vatandaşların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) memnuniyet ve teşekkürlerini ifade eden mesajlar gönderdiğini belirtti. Altun, “Sevinç ve gurur dolu binlerce mesaj için necip milletimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.