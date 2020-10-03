‘Yunanistan’ın ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin tezleri dayanaksız’

SETA’nın Kriter Dergisi için açıklamalarda bulunan Oktay, “Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi hem Fransa gibi kıyıdaş dahi olmayan ancak kirli sömürgeci geçmişleri nedeniyle açgözlü bölge dışı aktörlerin hem de sözde birlik dayanışması bahanesiyle Avrupa Birliği’nin (AB) desteğini arkalarına almaya çalışıyorlar” dedi. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini söyleyen Oktay, şunları kaydetti: “Ermenistan bu bölgede barış ve istikrarın önünde en büyük engel olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Ermenistan’ın artan provokasyonları ve Azerbaycan topraklarına saldırıları Azerbaycan’ın sabrını taşırmış ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanmaya mecbur bırakmıştır... Yukarı Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan bu harekatı uluslararası anlaşmalarla tanınmış kendi ülke sınırları içinde, yani kendi öz topraklarında, halkını korumak, toprak bütünlüğünü, barış ve istikrarı tesis etmek için icra ediyor.”