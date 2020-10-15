‘Yüreğimiz Azerbaycan için çarpıyor’

CHP’den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Aliyev’e gönderdiği mektupta, harekatta şehit düşenlere başsağlığı diledi, gazilere şükranlarını sundu. Kılıçdaroğlu, mektupta şunları kaydetti: “Ermenistan’ın savaşı tüm Azerbaycan sathına yaymak için Gence, Berde, Mingeçevir gibi yerleşim yerlerine roket saldırıları düzenleyerek sivil can kayıplarına yol açmasını lanetliyoruz. Tarih ve uluslararası hukuk bakımından haklı olan Azerbaycan’ın, sahada olduğu gibi diplomasi masasında da üstünlüğünü göstereceğine, haklı davasını sonuna kadar savunarak Yukarı Karabağ’ın yeniden Azerbaycan topraklarına katılmasını sağlayacağına inanıyoruz. Yüreklerimiz Azerbaycan için çarpmaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de vurguladığı üzere, Azerbaycan’ın dertleri kendi dertlerimiz ve sevinçleri kendi sevinçlerimizdir.”