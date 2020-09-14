Yüzde 40-42 bandının altına hiç düşmedik

Kanal 7’de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ünal, şu açıklamalarda bulundu:

TUTUNMA ÇABASI: (Seçim öncesi ittifak açıklamaları) Daha seçimlere var 3 yıl, 3 yıl öncesinden bunlar telaş içerisinde aslında kendi oluşturdukları birbirine benzemezler ittifakı içerisinde bir düzen oluşturmaya, bu seçim hazırlığı falan değil aslında. HDP’yi de bu ittifakın meşru parçası haline getirmek ve Meral Akşener’i ikna etmek yönünde birtakım çalışmalar yapıyorlar. Meral Hanım da bazen sıcak mesajlar veriyor ya kan davalısı olsak bile işte kapı çalındığında kapı açılır kıvamında birtakım açıklamalar yapıyor da ben bütün bu çabaları ayakta kalma ve tutunma çabası görüyorum. Bunlar yatıyorlar Erdoğan, kalkıyorlar Erdoğan.

AYDA DÖRT ANKET: Biz her ay düzenli olarak dört anket yaptırırız, değişik anket firmalarına. Sahadan sürekli olarak hem seçmen algısı hem seçmen davranışı hem seçmenin talepleri, hassasiyetleriyle ilgili Ar-Ge Başkanlığımız her ay düzenli olarak araştırma yaptırır. Biz trendleri izleriz ve trendlerle olayların ve bizim politikalarımızın seçmen nezdindeki etkisini görür ona göre siyasetimizi revize ederiz, ona göre politikalarımızı yeniden gözden geçiririz. Hiçbir zaman yüzde 40-42 bandının altına düşmedik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 52-54 bandındayız.