Zarif’ten Türkiye’ye ziyaret

İki bakanın gündeminde, İdlib’deki gözlem noktalarının mevcudiyeti ve bu konuda süren çalışmalar, rejimin ve bazı radikal grupların ihlalleri, ateşkesin kalıcı hale gelmesi konuları yer alacak. Edinilen bilgiye göre, siyasi sürece ağırlık verilmesi için Anayasa Komisyonu’nun yol haritasının da değerlendirileceği görüşmede, ev sahipliği sırası İran’a geçen Astana Görüşmeleri’nin tarihi netleştirilecek.



Zarif’in, Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından, 15 Haziran Pazartesi akşamı Rusya’ya gitmesi bekleniyor. Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la da bir araya gelecek.