‘Zayıf halkaları ifşa edeceğiz’

İYİ Parti’nin TBMM’deki grup toplantısının yapıldığı salon Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı. Akşener özetle şunları söyledi:İ



BİR HAKKIN TESLİMİ: Azerbaycan Türk ordusu, işgal altındaki vatan topraklarında, ay yıldızı dalgalandırmaya devam ediyor. Şuşa’dan gelen müjdenin, ardından imzalanan anlaşma, mukaddes bir hakkın teslimidir. Sırada Hankendi var. Sırada, 28 yıllık yürek yaramız, Hocalı var.

ABD İLE YENİ DÖNEM: Trump dönemi hiç iyi bir dönem değildi. Yeni döneme girdik. Trump döneminde “ahbap-çavuş” boyutuna indirgenen ilişkilerin, yeniden devletlerarası bir kimlik kazanmasını umuyoruz.



TİKTOK’TA İSTİFA BEKLİYORUZ: (Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası) Kendisine acil şifalar diliyoruz. Geçtiğimiz dönemde bir bakanı Twitter, son olarak da damadı Instagram üzerinden istifa etti. Önümüzdeki süreçte, kabinenin bir diğer ultra başarılı üyesinin, yani Tarım Bakanı’nın da TikTok’ta yapacağı bir düetle istifa etmesini bekliyoruz.



ZAYIF HALKA TEHDİTTİR: Hükümetteki zayıf halkaları, ifşa etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim için, devlet yönetimindeki her zayıf halka, ülkenin geleceği için bir tehdittir...



‘İktidar partisi seçimde gidecek’



Akşener, bir otelde düzenlenen partisine üye katılım töreninde yaptığı konuşmada ise özetle şunları kaydetti:

“İktidar partisi ister zamanında ister daha önce yapılan bir seçimde milletimizin kararıyla, demokrasiyle sandıkta hür iradesiyle gidecektir... Partimiz büyüyor, büyümeye devam edeceğiz. Bütün gıcıklıklara inat, zayıf halkaları da attâya gönderemeye devam edeceğiz.”



Fotoğraf: MUSTAFA İSTEMİ Milliyet