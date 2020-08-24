Zelenskiy 20 tutuklu için destek talep etti

Daha önce tutuklu bulunan Kırım Tatarları için devreye girdiği için Erdoğan’a teşekkür eden Zelenskiy, 20 yeni ismin bırakılması için de destek istedi. Zelenskiy, “20 kişi içinde yer alan siyasi tutsak Ruslan Süleymanov’un 3 yaşında oğlu da kayboldu ve daha sonra ölü bulundu. Biz bu sorunun çözülmesini ve tutsakların bırakılmasını istiyoruz. Tutuklu değişimine de hazırız” dedi. Erdoğan, sorunun çözümü için elinden geleni yapacağını ifade etti. Görüşmede Erdoğan, Rusya ile Ukrayna’yı karşı karşıya getiren Donetsk-Lugansk krizinde ateşkes ilan edilmesi ve yaklaşık bir aydır sürmesinden memnuniyet duyduğunu da aktardı. Zelenskiy de 1 aydır herhangi bir kaybın olmadığını ve kendilerinin de bundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Zelenskiy, Erdoğan’ı Karadeniz’de Türkiye’nin bulduğu 320 milyar metreküplük doğal gaz için tebrik etti ve kendi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Erdoğan’ın da bölgede yeni kaynakları bulmaya yakın olduklarını söylediği ifade edildi.

Vergi kalksın

Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde iki ülke arasındaki ticari ilişkiler de gündeme geldi. Erdoğan, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlaması ve turistlerin Türkiye’yi tercih etmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Zelenskiy, Türkiye’nin Ukrayna’dan gelen bazı mallara ek gümrük vergisi koymasından duyduğu rahatsızlığı aktararak, “Bunun ihracat üzerinde olumsuz bir etkisi var” dedi. Erdoğan da bu konuyla ilgileneceğini ve hemen çalışma talimatı vereceğini muhatabına iletti. Erdoğan bu kapsamda Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısının yapılması gerektiğini de vurgulayarak, Zelenskiy’i bu toplantı için Türkiye’ye davet etti.

Savunma sanayii

Erdoğan ve Zelenskiy görüşmesinde savunma sanayii projeleri de detaylı olarak ele alındı. Zelenskiy, “Yıl sonuna kadar savunma alanında bir anlaşmaya imza atmayı umuyoruz” derken Erdoğan, işbirliğine hazır olduklarını belirtip, Türk savunma sanayi ürünlerini Ukrayna’nın kullanmasından memnuniyet duyacağını söyledi.