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23.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Zengin’e yönelik çirkin paylaşıma tepki yağdı

Adalet Bakanlığı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e yönelik sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımda bulunan, avukat Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca  da Yaşar hakkında resen soruşturma başlatıldı. Yaşar’a, siyasilerden de tepki yağdı.

Zengin’e yönelik çirkin paylaşıma tepki yağdı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bu tür alçaklıkların hesabı hukuk içinde mutlaka sorulmalıdır ki kirli ve habis karakterlerin hak ettikleri cezayı aldıkları bilinsin.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sosyal medyada kişilik/itibar suikastleri, hakaret ve sövgüler sistematik saldırı mekanizması oldu. Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hukuk önünde bu çirkinliklerin ve ahlaksızlıkların hesabı sorulacaktır. Bu ahlaksız ve saldırgan dil herkes tarafından lanetlenmelidir.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Hafta sonu, toplumsal bir konuda yapılan empatiden uzak, ötekileştirici siyasetin ve bir kadının namusuna dil uzatılmasının son derece yanlış iki örneğini gördük. Toplumsal sorunun etik çerçevede tartışılmasını diliyor, Özlem Zengin’e yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Bir meczubun AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile alakalı yazdığı twiti okudum. Siyaseten eleştirmek adına, bir kadının namusuna dil uzatmak kabul edilemez bir durumdur. Kınıyorum.                   

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