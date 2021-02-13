Oktay, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı Altındağ Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi’nde konuştu.



Oktay, AK Parti Gençlik Kollarının, vesayetlere, ayrışmalara, yozlaşmaya, değerlerin yıkımına ve millete tepeden bakan zihniyete karşı vakur bir duruş sergilediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti: “Bu gençlik, 2053 ve 2071 hedeflerimizin sahibidir. Burada, istiklalimizin ve istikbalimizin teminatı olan gözü kara, iradesi sağlam, ‘kökü ezelde, dalı ebedde’ bir AK Gençlik var. Sizlerle birlikte olunca coşkunuzla bizim de mücadele azmimiz bileniyor. Dinamizminizle, heyecanınızla, cesaretinizle ve geleceğe dair sarsılmaz inancınızla sizler, siyasette gençlerin ‘aktif özne’ olduğunu herkese gösterdiniz. Bugün siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel hayatımızda gençlerin varlığı her zamankinden çok daha fazla hissediliyor. Biz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye’yi gençlerimizle güçlü yarınlara taşımak için gayret sarf ederken, diğer tarafta umudunu kaosa, kavgaya, ekonomik krize ya da terörün yeniden alevlenmesine bağlamış olanlar var. Başka ülkelerden medet umanlar, ülkemizin yargı süreçlerine müdahaleye kadar varan hükümsüz açıklamalara zil takıp oynayan basiretsizler var. Birileri ümidini dışarıya bağlayadursun biz gençlerimizden ümitvarız. Birileri kafasını kuma gömerek ‘Ne gerek var bu İHA’ya, SİHA’ya’, ‘Ne işimiz var Suriye’de Karabağ’da’ diye dursun biz gözümüzü uzaya çevirmiş, çıtayı uzaya yükseltmiş durumdayız.”



‘Gençlerin anayasası olacak’



AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de konuşmasında, AK Parti’nin bir gençlik hareketi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “AK Parti gençlere en çok desteği veren ve gençlerin de en çok desteklediği partidir. 15 Temmuz gecesinde FETÖ’nün militanlarına karşı TBMM’nin, Genelkurmay’ın önünde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde o hayasızca akına karşı göğsünü sizler siper ettiniz. Şimdi önümüzde çok değerli bir sınav var kardeşlerim. Nedir o? Yeni anayasadır. İnşallah demokratik, özgürlükçü, sivil ve yeni bir anayasayı da sizlerin fikirleriyle, sizlerin destekleriyle bu ülkeye kazandıracağız. Yeni anayasa tüm toplumsal kesimlerin anayasası olacaktır. Yeni anayasa gençlerin anayasası olacaktır.”