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18.03.2020 - 19:34 | | AYKUT YILMAZ

Zirve toplantısında 18 Mart Çanakkale Zaferi unutulmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başkanlık ettiği corona virüs zirvesini 57. Alay Sancağını sağına alarak düzenledi.

Zirve toplantısında 18 Mart Çanakkale Zaferi unutulmadı
AYKUT YILMAZ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümü etkinlikleri, 57.Alay Sancağı gölgesinde gerçekleştirilen toplantı ile anıldı.

Birlik ve beraberliğin gücü ile yazılan destanın örnek gösterildiği toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı destanın aziz şehitlerini andı.

Zirve toplantısında 18 Mart Çanakkale Zaferi unutulmadı


Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandıSivas'ta ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra Almanya'dan geldiğini söyleyen U.G. (33), Sivas Numune Hastanesi'nde karantina altına alındı. Görevlileri atlatarak hastaneden kaçan U.G., kısa sürede polis tarafından yakalanarak tekrar karantinaya alındı.
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