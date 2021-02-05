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05.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Zirvenin gündemi yeni anayasa ve Boğaziçi

Cumhur İttifakı’nın liderleri arasında görüşme trafiğine bir yenisi daha eklendi. Siyasette “anayasa” ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerin tartışıldığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün MHP lideri Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü.

Zirvenin gündemi yeni anayasa ve Boğaziçi

 

Ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmede yeni anayasa ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemler başta olmak üzere güncel siyaset ve dış politikadaki gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa konusunda Cumhur İttifakı ortağı MHP ile görüştükten sonra adım atılabileceğini açıklamıştı. Bahçeli de belli kriterler çerçevesinde yeni anayasa çalışmalarına destek verecekleri karşılığını vermişti. Erdoğan, Bahçeli’nin bu çıkışının ardından MHP liderine teşekkür etmişti.

Cumhur İttifakı’nın liderleri arasında son günlerdeki temas trafiğindeki artış dikkat çekiyor. Erdoğan ve Bahçeli, 30 Aralık’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde bir araya gelmişti. İki lider, bir gün sonra telefonda görüşmüş, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulunmuş, güncel gelişmeleri ele almıştı. Erdoğan, 23 Ocak’ta Bahçeli’yi evinde ziyaret etmişti.

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ı kabul etti

Zirvenin gündemi yeni anayasa ve Boğaziçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul 40 dakika sürdü.

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