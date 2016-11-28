"1 puan son derece olumlu"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, son dakikada gelen golle aldıkları 1 puanın son derece olumlu olduğunu söyledi.

Osmanlıspor maçının kendileri adına ilk yarının bitmesine 5 hafta kala geçiş maçı olarak gördüklerini belirten Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa ve Gaziantepspor karşısında aldıkları galibiyetle yavaş yavaş ritim yakalamaya başladıklarını ifade etti.

Kocaman, "Kendi sahamızda oynamanın verdiği avantajla galibiyeti çok arzuluyorduk. Bunu yapabilseydik kalan 4 maçla beraber ligin ilk yarısını 4'üncülük ile 5'incilik arasında bitirmek ihtimalimiz görünüyordu. Son dakikalarda gelen golle aldığımız 1 puanın son derece olumlu olduğunu düşünüyorum. Puan beklentim 24 puan. 1 puan eksi, 1-2 puan fazla olabilir. Şu anda 1-2 puan aşağıda olduğumuzu söyleyebilirim. Oralarda devam ediyoruz. Çok kırıklık yok beklentilerimde. İkinci yarı bu takımın bu iradeyle 4 ile 6'ıncı arasında bir yer bulabileceğimizi bekliyorum" diye konuştu.

Basın mensuplarının Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili sorusu üzerine ise Kocaman, "Uzun bir süre var. Bir şey söylemek kolay değil ancak son haftalara bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin rakibini yenerek yakalama şansı doğdu. Bu da önemli ve çok güçlü bir motivasyon kaynağı olarak görünüyor" şeklinde yanıt verdi.