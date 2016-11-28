Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri "1 puan son derece olumlu"
28.11.2016 - 23:50 | | KONYA (İHA)

"1 puan son derece olumlu"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"1 puan son derece olumlu"
ABONE OL
Atiker Konyaspor - Osmanlıspor: 1-1
Atiker Konyaspor - Osmanlıspor: 1-1
Atiker Konyaspor - Osmanlıspor: 1-1
Atiker Konyaspor - Osmanlıspor: 1-1Haberin Tüm Fotoğrafları

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, son dakikada gelen golle aldıkları 1 puanın son derece olumlu olduğunu söyledi.

Osmanlıspor maçının kendileri adına ilk yarının bitmesine 5 hafta kala geçiş maçı olarak gördüklerini belirten Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa ve Gaziantepspor karşısında aldıkları galibiyetle yavaş yavaş ritim yakalamaya başladıklarını ifade etti.

Kocaman, "Kendi sahamızda oynamanın verdiği avantajla galibiyeti çok arzuluyorduk. Bunu yapabilseydik kalan 4 maçla beraber ligin ilk yarısını 4'üncülük ile 5'incilik arasında bitirmek ihtimalimiz görünüyordu. Son dakikalarda gelen golle aldığımız 1 puanın son derece olumlu olduğunu düşünüyorum. Puan beklentim 24 puan. 1 puan eksi, 1-2 puan fazla olabilir. Şu anda 1-2 puan aşağıda olduğumuzu söyleyebilirim. Oralarda devam ediyoruz. Çok kırıklık yok beklentilerimde. İkinci yarı bu takımın bu iradeyle 4 ile 6'ıncı arasında bir yer bulabileceğimizi bekliyorum" diye konuştu.

Basın mensuplarının Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili sorusu üzerine ise Kocaman, "Uzun bir süre var. Bir şey söylemek kolay değil ancak son haftalara bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin rakibini yenerek yakalama şansı doğdu. Bu da önemli ve çok güçlü bir motivasyon kaynağı olarak görünüyor" şeklinde yanıt verdi.

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber