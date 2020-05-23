1 TL aidat ile Efeler Ligi'ne yükseldiler!

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Hayaldi, gerçek oldu

İl Bingöl... İlçe Solhan... Takımın adı ise Solhan Spor... Ve Solhan Spor, Türkiye Voleybol Federasyonu hem kadınlarda, hem erkeklerde tüm ligleri mevcut haliyle tescilleyince gelecek sezon Efeler Ligi’nde oynama hakkı kazandı... Bu onlar için ulaşılamayacak bir hayaldi... 600 kişilik salonlarına binlerce seyirci sığdıran, ilçe takımı olmasına rağmen en fazla voleybol taraftarına sahip Solhan Spor önümüzdeki sezon Fenerbahçe, Galatasaray, Halkbank gibi devleri küçücük yuvasında ağırlayacak... Başkanı Nurullah İslamoğlu, Milliyet’e yaşanan ilginç süreci anlattı...

Tarihte bir ilktir

Sözlerine, “Biz 2013 yılında bu kulübü 1 TL aidatla kurduk” diyerek başlayan başkan şöyle devam etti; “Bunu yapmamızın nedeni buradaki gençliğe sahip çıkmaktı. Gençliğin aktiviteler konusunda eksiği vardı. Bu nedenden dolayı bu kulüp doğdu. Dört senedir Efeler Ligi’nin kapısından dönüyorduk. Bu sene yarı finallerde 3’te 3 yaptık. Pandemiden dolayı finaller oynanmadı. Grup birincisi bizdik. Bu nedenle federasyon bizi bir üst lige çıkarma kararı aldı. Bingöl tarihinde bu bir ilktir. Şu an Doğu Anadolu’da bir spor dalında en üst ligde mücadele eden başka takım yok...”

7’den 70’e ilgi yüksek

Solhan halkının 7’den 70’e voleybola büyük ilgi gösterdiğini kaydeden başkan, “600 kişilik tribünlerde inanın 3-4 bin kişinin maç izlediği oluyor. Türkiye’de voleybol izleyicisi en çok bizde. İnsanlar voleybolu seviyor. Belediye takımı değiliz, halk takımıyız. Rakiplerimiz ya belediye takımı ya da kurumsal firmalar. Biz işadamı, esnaf arkadaşlarımızın desteği, öğrencilerin harçlıklarıyla dönen bir kulübüz” dedi.

Federasyondan heyet gelecek

Başkan Nurullah İslamoğlu, Voleybol Federasyonu’nun bir heyet göndererek Solhan Spor Salonu’nda incelemeler yapacağını söyledi, “İncelemeler olacak. Salon uygun görülürse burada oynayacağız. Açıkcası bizim de arzumuz bu. Ancak olmazsa Bingöl’deki Karşıyaka Spor Salonu’nda rakiplerimizi misafir edeceğiz” dedi.





Ellerinden tutuyoruz

Bölgelerindeki öğrencilerin daha iyi yetişmesi için bu yola çıktıklarının altını çizen Nurullah İslamoğlu şöyle devam etti; “İmkanlarımız ölçüsünde onların elinden tutmaya çalışıyoruz. Bunun için bir altyapı kurduk. Ancak 130-140 öğrenciyi bir salonda çalıştırmak zor. Yetersiz kalıyor. Federasyondan da bu noktada destek bekliyoruz. Salon sıkıntımız var. Kiraladığımız tesiste oyuncuların kalmasını sağlıyoruz.

Örnek alıyorlar

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş’ta daha önce oynamış veya altyapısından yetişmiş oyunculara sahibiz. Bunun da bize en büyük avantajı buradaki çocukların olumlu yönde etkilenmeleri. Onların hareketlerini yapmaya çalışıyorlar veya onlar gibi vurmaya gayret gösteriyorlar. Onları örnek alıyorlar. Bizim önceliğimiz spor ahlaktır. Sporun ahlaklı yönlerini aşıladığımız zaman o çocuk o mantıkla büyür.”

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