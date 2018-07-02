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02.07.2018 - 07:53 |

19 yaşındaki Mbappe'den ibretlik ders!

"Milli Takım para kazanma yeri değildir" diyerek prim için kavga edenlere ibretlik bir mesaj veren 19 yaşındaki Mbappe, 1.7 milyon TL'lik ikramiyeyi yardım kuruluşuna yolladı.

19 yaşındaki Mbappe'den ibretlik ders!
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Kylian Mbappe, Kamerun asıllı bir Fransız. Ancak buna rağmen gösterdiği duruşla, 'Milli ruh böyle olur' dedirtti. 19 yaşındaki genç oyuncu Fransa'nın şu ana kadar kupada elde ettiği başarılar için vermeyi taahhüt ettiği 17 bin poundluk ödülü, çocuklara destek veren hayır kurumlarına bağışlama kararı aldı. Premiers de Cordees isimli engelli çocuklara yardım kuruluşuna bağışta bulunan Mbappe, her maçtan sonra kazandığı prim ve ödülleri bir hayır kuruntuna bağışlamayı sürdüreceğini belirtti.

Lineker: İngiliz oyuncular da maç primlerini hayır kurumlarına bağışlıyor

"Milli Takımlar para kazanma yeri değildir" sözleriyle herkesin duygusuna tercüman olan Mbappe, Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanması halinde alacağı 265 bin poundluk tutarın tamamını bağışlayacağını bildirdi. İngilizler'in efsane golcüsü Lineker, Mbappe'nin bu jesti için "Bu harika ve alkışlanacak bir davranış. Ayrıca bütün İngiliz oyuncuların da maç primlerini hayır kurumlarına bağışladıklarını bildirmek isteriz.
(Akşam)

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