2 aydır ilacı bulamıyordu, Beşiktaş ve UNIBJK ekibi buldu!

Yaşanan bu gelişme üzerine Beşiktaş Kulübü ile UNIBJK arasında güzel bir dayanışma örneği ortaya çıktı.

Siyah beyazlılar, 65 yaş ve üstü üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

Ortacizgi.com’un edindiği bilgiye göre; bu kapsamda 2800 üyeye mesaj atılırken 60 kişinin ihtiyacının giderildiği öğrenildi.

Ayrıca 75 yaşında bir kadın üyenin ise 2 aydır bulamadığı zatürre ilacına Eczacılar Birliği vasıtasıyla ulaşıldığı ve teslim edildiği ifade edildi.

65 yaş ve üst üyeler, 0544 565 1903 numaralı telefonla Beşiktaş Kulübü ile irtibata geçebiliyor.