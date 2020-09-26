Â TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 26 EylÃ¼l-4 Ekim tarihlerinde Ã‡ekya'nÄ±n Brno kentinde dÃ¼zenlenecek Avrupa ÅžampiyonasÄ± iÃ§in bu Ã¼lkede bulunan milli takÄ±ma, 24 EylÃ¼l PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Kovid-19 testi uygulandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ã‡ekya'ya gitmeden Ã¶nce iki kez yapÄ±lan testlerin sonucu negatif olmasÄ±na raÄŸmen, bu Ã¼lkedeki kontroller neticesinde 2 milli sporcunun Kovid-19 testinin pozitif sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

20 YaÅŸ AltÄ± Erkek Milli Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ±n, pozitif vakalardan dolayÄ± Ã‡ekya hÃ¼kÃ¼meti ve Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) almÄ±ÅŸ olduÄŸu karar gereÄŸi ÅŸampiyonadan Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Milli takÄ±m kafilesinin gerekli tedavi ve izolasyon sÃ¼reci iÃ§in TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ duyuruldu.