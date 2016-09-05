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05.09.2016 - 23:59 | | İSTANBUL (AA)

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri başladı!

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, 3 grupta oynanan 9 karşılaşmayla başladı. Sonuçlar şöyle...

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri başladı!
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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, 3 grupta oynanan karşılaşmalarla başladı. Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde C, E ve F gruplarında 9 müsabaka yapıldı.

Günün öne çıkan maçlarında, son dünya şampiyonu Almanya deplasmanda Norveç'i 3-0 yenerken, teknik direktör Sam Allardyce yönetiminde ilk maçına çıkan İngiltere, konuk olduğu Slovakya'yı 1-0 mağlup etti.

Skrtel kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'de forma giyen Slovak futbolcu Martin Skrtel, İngiltere'ye 1-0 yenildikleri maçta kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 57. dakikasında Harry Kane'e yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kalan 31 yaşındaki savunmacı, takımını maçın kalan bölümünde eksik bıraktı. Slovakya, 90+5. dakikada yediği golle mağlup oldu.

Gruplarda yapılan ilk karşılaşmalarda alınan skorlar şöyle:

C Grubu
Norveç - Almanya: 0-3
Çek Cumhuriyeti - Kuzey İrlanda: 0-0
San Marino - Azerbaycan: 0-1

E Grubu
Danimarka - Ermenistan: 1-0
Kazakistan - Polonya: 2-2
Romanya - Karadağ: 1-1

F Grubu
Slovakya - İngiltere: 0-1
Litvanya - Slovenya: 2-2
Malta - İskoçya: 1-5

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