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10.11.2016 - 12:11 | | AA

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4. hafta heyecanı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dördüncü hafta heyecanı, yarın 4 grupta oynanacak 10 karşılaşmayla başlayacak.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4. hafta heyecanı
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Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın A, C, E ve F gruplarında 10 maç yapılacak.

Günün öne çıkan müsabakasında İngiltere, İskoçya'yı konuk edecek. Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Gruplarda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

A Grubu:

22.45 Fransa - İsveç

C Grubu:

22.45 Kuzey İrlanda - Azerbaycan

22.45 Çek Cumhuriyeti - Norveç

22.45 San Marino - Almanya

E Grubu:

20.00 Ermenistan - Karadağ

22.45 Romanya - Polonya

22.45 Danimarka - Kazakistan

F Grubu:

22.45 İngiltere - İskoçya

22.45 Malta - Slovenya

22.45 Slovakya - Litvanya

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