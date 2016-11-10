10.11.2016 - 12:11 | | AA
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4. hafta heyecanı
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dördüncü hafta heyecanı, yarın 4 grupta oynanacak 10 karşılaşmayla başlayacak.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın A, C, E ve F gruplarında 10 maç yapılacak.
Günün öne çıkan müsabakasında İngiltere, İskoçya'yı konuk edecek. Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
Gruplarda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
A Grubu:
22.45 Fransa - İsveç
C Grubu:
22.45 Kuzey İrlanda - Azerbaycan
22.45 Çek Cumhuriyeti - Norveç
22.45 San Marino - Almanya
E Grubu:
20.00 Ermenistan - Karadağ
22.45 Romanya - Polonya
22.45 Danimarka - Kazakistan
F Grubu:
22.45 İngiltere - İskoçya
22.45 Malta - Slovenya
22.45 Slovakya - Litvanya