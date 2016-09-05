05.09.2016 - 12:48 | | AA
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın 9 maç oynanacak
Futbolda 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hafta mücadelesi, yarın üç grupta oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirleneceği elemelerde, yarın A, B ve H gruplarında 9 maç oynanacak.
Gruplarda tamamı yarın TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
- A Grubu
İsveç-Hollanda
Bulgaristan-Lüksemburg
Belarus-Fransa
- B Grubu
Faroe Adaları-Macaristan
İsviçre-Portekiz
Andorra-Letonya
- H Grubu
Cebelitarık-Yunanistan
Kıbrıs Rum Kesimi-Belçika
Bosna Hersek-Estonya