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HaberlerDünya Kupası Haberleri 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın 9 maç oynanacak
05.09.2016 - 12:48 | | AA

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın 9 maç oynanacak

Futbolda 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hafta mücadelesi, yarın üç grupta oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın 9 maç oynanacak
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Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirleneceği elemelerde, yarın A, B ve H gruplarında 9 maç oynanacak.

Gruplarda tamamı yarın TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

- A Grubu

İsveç-Hollanda

Bulgaristan-Lüksemburg

Belarus-Fransa

- B Grubu

Faroe Adaları-Macaristan

İsviçre-Portekiz

Andorra-Letonya

- H Grubu

Cebelitarık-Yunanistan

Kıbrıs Rum Kesimi-Belçika

Bosna Hersek-Estonya

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