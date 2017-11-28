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HaberlerDünya Kupası Haberleri 2018 FIFA Dünya Kupası'nın afişi sunuldu
28.11.2017 - 15:43 | | İSTANBUL, (DHA)

2018 FIFA Dünya Kupası'nın afişi sunuldu

FIFA, 14 Haziran - 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın afişini futbolseverlere sundu.

2018 FIFA Dünya Kupası'nın afişi sunuldu
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FIFA'nın resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yayımlanan afişte, Rusya'nın efsane filebekçisi Lev Yashin'in figürü kullanıldı.

Rus sanatçı Igor Gurovich'in tasarladığı posterde yer alan Yashin; 1958, 1962, 1966 ve 1970 Dünya Kupalarında Rusya formasıyla boy gösterirken, futbol tarihinde Ballon d'Or ödülünü kazanan ilk ve tek kaleci konumunda bulunuyor.

2018 FIFA Dünya Kupası kura çekimi, 1 Aralık Cuma günü Rusya'nın Moskova kentinde bulunan Kremlin Sarayı'nda yapılacak.

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