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06.08.2020 - 22:01 | | AA

2019-2020 Sezonu Türkiye Kupası, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ndeki yerini aldı

2019-2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası düzenlenen törenle Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ndeki yerini aldı.

2019-2020 Sezonu Türkiye Kupası, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ndeki yerini aldı
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Bordo-mavili kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, istişare kurulu genel sekreteri Kenan Atalay, disiplin kurulu başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, arşiv ve müze kurulu başkanı Mehmet Salih Uzun ile üyelerinin katıldığı törende, 2019-2020 Sezonu Türkiye Kupası müzedeki diğer kupaların yanında sergilenmeye başlandı.

Ömer Sağıroğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Kupası'nı Şamil Ekinci Müzesi'ne getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu kupa, geçmişten bugüne kazandığımız dokuzuncu Türkiye Kupası. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice kupaları Trabzonspor'umuza ve müzemize kazandırmaya devam ederiz." diye konuştu.

Arşiv ve müze kurulu başkanı Uzun ise Şamil Ekinci Müzesi'nde kazanılan bütün başarıların sergilendiğini vurgulayarak, "O başarılara bir yenisini daha ekledik ve artık müzemizdeki yerini aldı. Taraftarlarımız müzemizi ziyaret ederek Trabzonspor'umuzun dününe ve bugününe tanıklık edebilirler." ifadelerini kullandı.

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