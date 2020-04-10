2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ± iÃ§in tehdit devam ediyor

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Toshiro Muto, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n 2021 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenleneceÄŸinin garantisini veremeyeceÄŸini belirtti.Â

Muto, video konferans yÃ¶ntemiyle gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, olimpiyatlarÄ±n geleceÄŸi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

Tokyo 2020'yi bir yÄ±l ertelediklerini hatÄ±rlatan Muto, "Åžimdi yapmamÄ±z gereken gelecek sene iÃ§in sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde hazÄ±rlanmak." ifadesini kullandÄ±.Â

KoronavirÃ¼s nedeniyle bÃ¼yÃ¼k bir belirsizlik olduÄŸuna dikkat Ã§eken Muto, olimpiyatlarÄ±n 2021'de dÃ¼zenleneceÄŸine iliÅŸkin garanti veremeyeceklerini dile getirdi.Â

Muto, "Kimsenin bu durumun gelecek temmuza kadar kontrol altÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebileceÄŸini sanmÄ±yorum. Bu konuda kesin bir cevap verecek pozisyonda deÄŸiliz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Alternatif bir planlarÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorulan Muto, "Alternatif planlar yerine ÅŸimdi Ã§aba gÃ¶stermeliyiz. Ä°nsanlÄ±k bÃ¼tÃ¼n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ bir araya getirerek tedavi ve aÅŸÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±." yorumunu yaptÄ±.Â

UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 AÄŸustos'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ± 23 Temmuz-8 AÄŸustos 2021 tarihlerine ertelemiÅŸti.

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