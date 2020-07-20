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20.07.2020 - 12:58 | | AA

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın biletleri gelecek yıl da geçerli olacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları için satın alınan biletlerin gelecek yıl kullanılabileceği belirtildi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın biletleri gelecek yıl da geçerli olacak
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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, sporseverlerin biletlerinin 2021'de de geçerli olacağı ve istenildiği takdirde bilet iadesi yapılabileceği kaydedildi.

2020 Tokyo Olimpiyatlarının biletleri gelecek yıl da geçerli olacak

Oyunlara ilişkin yeni bilet satışının ise askıya alındığı ve bu konuda ileri bir tarihte karar verileceği ifade edildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan olimpiyatları, salgın sebebiyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelemişti.

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