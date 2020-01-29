2020 Türkiye Basketbol Kupası İsim Sponsoru

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası’nda yer alacak ve ING Basketbol Süper Lig’ini ilk 8’de bitiren 8 takım sırasıyla: 1- Anadolu Efes, 2- Pınar Karşıyaka, 3- Fenerbahçe Beko, 4- Galatasaray Doğa Sigorta, 5- Tofaş, 6- Teksüt Bandırma BK, 7-Darüşşafaka Tekfen, 8-Türk Telekom olarak belirlendi

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası’nda, bu 8 takımın aralarında gerçekleştireceği eleme maçları 11-12 Şubat 2020, bu maçlarda belli olacak ilk 4 takımın yer alacağı Dörtlü Final Maçları ise 14-16 Şubat 2020’de Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Solgar Türkiye CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ütebay bu sponsorlukla ilgili, Solgar Vitamin olarak Türk basketbolu için desteklerini sürdüreceklerini vurgulayarak,” Erkekler Türkiye Kupası’nın İsim Sponsoru olduğumuzu duyurmaktan son derece büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bildiğiniz gibi Solgar, 22 yıldır Türkiye’de Gıda Takviyesi alanında köklü bir yer edinmiş Premium bir marka. Multivitaminler, Bitkisel Takviyeler ve Mineraller gibi farklı ürün kategorilerinde 150’den fazla ürün çeşidi ile liderliğini sürekli pekiştiriyor. Biz Solgar’ı Türkiye’de ilk kurduğumuz zamandan beri, marka felsefesi olarak Sağlıklı Yaşam İlkelerini ön planda tuttuk. Tabi ki Spor da “Sağlıklı Yaşam”ın çok önemli bir parçası ve Solgar’ın kullanıcılarına seslenmesi için bizce doğru bir platform. Solgar olarak, Türkiye’de ve dünyada yüksek performans gerektiren spor alanlarına yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda öncelikle Türk Basketbolu’na destek olmaktan ve üst düzey bir organizasyon olan Türkiye Kupası’nda İsim Sponsoru olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. ING Basketbol Süper Ligi ve Avrupa Kupaları'nda izlediğimiz takımlarımızın kupa için mücadele edeceği bu büyük organizasyonda işbirliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.'' dedi.

Gerçek Gücünü Solgar ile Göster

Tüm dünyada aktif insanların yaşam şartları ve ihtiyaçları dikkate alınarak formüle edilen zengin içerikli multivitamin Solgar VM 2000, sporcuların da olmazsa olmaz besin desteği. Solgar bu sponsorluk ile tüm aktif yaşayanlar ve hatta spor yapanlara Solgar VM 2000 multivitamini bir kere daha hatırlatarak, onlara bu multivitamin desteği sayesinde bu sponsorluk kapsamında #GerçekGücünüGöster diyor. Ürünün formülündeki 14 vitamin, 8 mineral ve 3 amino asit ile yoğun tempolu aktivitelerde vücudun vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamanın yanı sıra antioksidan etkili amino asitlerle de sporcu performansını destekliyor.