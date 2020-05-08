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HaberlerTrabzonspor Haberleri 2020 Voleybol Milletler Ligi iptal edildi
08.05.2020 - 13:16 | | İSTANBUL (AA) -

2020 Voleybol Milletler Ligi iptal edildi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), 2020 Voleybol Milletler Ligi organizasyonunun iptal edildiğini ve bu yıl düzenlenmeyeceğini açıkladı.

2020 Voleybol Milletler Ligi iptal edildi
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Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesinde yer alan açıklamada, "Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), dünya genelinde ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını sebebiyle daha önce ertelendiğini duyurduğu 2020 Voleybol Milletler Ligi organizasyonunun iptal edildiğini ve bu yıl düzenlenmeyeceğini açıkladı." ifadeleri yer aldı.

 

 

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