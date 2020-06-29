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29.06.2020 - 19:04 |

2021 CEV Avrupa Voleybol ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nin oynanacaÄŸÄ± tarih belli oldu

2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Voleybol ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nin oynanacaÄŸÄ± tarihlerin belli olduÄŸunu duyurdu.ÂA Milli Erkek Voleybol TakÄ±mÄ±, C Grubu'nda Kuzey Makedonya, Danimarka ve Bosna Hersek ile mÃ¼cadele edecek.Â

2021 CEV Avrupa Voleybol ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nin oynanacaÄŸÄ± tarih belli oldu
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TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu (TVF), dÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen 2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Voleybol ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nin oynanacaÄŸÄ± tarihlerin belli olduÄŸunu duyurdu.Â 

Federasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CEV tarafÄ±ndan Avrupa Ã¼lke sÄ±ralamasÄ±na gÃ¶re belirlenen gruplarda A Milli Erkek Voleybol TakÄ±mÄ±, C Grubu'nda Kuzey Makedonya, Danimarka ve Bosna Hersek ile mÃ¼cadele edecek.Â 

2021 CEV Avrupa Voleybol ÅžampiyonasÄ± Elemelerinin oynanacaÄŸÄ± tarih belli oldu

Ä°ki ayrÄ± turnuva ÅŸeklinde dÃ¼zenlenecek Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nin sonunda gruplarÄ±nÄ± ilk sÄ±rada tamamlayan takÄ±mlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yÄ±lÄ±nda Polonya, Ã‡ek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya'nÄ±n ortaklaÅŸa dÃ¼zenleyeceÄŸi Avrupa ÅžampiyonasÄ± Finalleri'ne katÄ±lmaya hak kazanacak.Â 

A Milli Erkek TakÄ±mÄ±, Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nde ilk etap karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ± 7-10 Ocak 2021 tarihlerinde Danimarka'da, ikinci etap karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ± ise 14-17 Ocak 2021 tarihlerinde Kuzey Makendonya'da oynayacak.Â 

2021 CEV Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nde gruplar ÅŸÃ¶yle:Â 

A Grubu: Hollanda, Ä°sveÃ§, HÄ±rvatistan.Â 

B Grubu: Bulgaristan, Avusturya, Ä°srail.Â 

C Grubu: TÃ¼rkiye, Kuzey Makedonya, Danimarka, Bosna Hersek.Â 

D Grubu: Ä°spanya, Letonya, Moldova Cumhuriyeti, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum Kesimi.Â 

E Grubu: Slovakya, Romanya, Ä°sviÃ§re, Arnavutluk.Â 

F Grubu: Yunanistan, KaradaÄŸ, Azerbaycan, GÃ¼rcistan.Â 

G Grubu: Belarus, Portekiz, NorveÃ§, Macaristan.Â 

Millilerin maÃ§ programÄ±Â 

Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekibin C Grubu'ndaki maÃ§ programÄ± ÅŸÃ¶yle:Â 


- 7-10 Ocak 2021 (Danimarka)Â 

1. maÃ§: TÃ¼rkiye - DanimarkaÂ 

2. maÃ§: Kuzey Makedonya - TÃ¼rkiye

Â 3. maÃ§: TÃ¼rkiye - Bosna HersekÂ 


- 14-17 Ocak 2021 (Kuzey Makedonya)Â 

4. maÃ§: Bosna Hersek - TÃ¼rkiyeÂ 

5. maÃ§: TÃ¼rkiye - Kuzey MakedonyaÂ 

6. maÃ§: Danimarka - TÃ¼rkiye

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