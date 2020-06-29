2021 CEV Avrupa Voleybol ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nin oynanacaÄŸÄ± tarih belli oldu

TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu (TVF), dÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen 2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Voleybol ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nin oynanacaÄŸÄ± tarihlerin belli olduÄŸunu duyurdu.Â

Federasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CEV tarafÄ±ndan Avrupa Ã¼lke sÄ±ralamasÄ±na gÃ¶re belirlenen gruplarda A Milli Erkek Voleybol TakÄ±mÄ±, C Grubu'nda Kuzey Makedonya, Danimarka ve Bosna Hersek ile mÃ¼cadele edecek.Â

Ä°ki ayrÄ± turnuva ÅŸeklinde dÃ¼zenlenecek Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nin sonunda gruplarÄ±nÄ± ilk sÄ±rada tamamlayan takÄ±mlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yÄ±lÄ±nda Polonya, Ã‡ek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya'nÄ±n ortaklaÅŸa dÃ¼zenleyeceÄŸi Avrupa ÅžampiyonasÄ± Finalleri'ne katÄ±lmaya hak kazanacak.Â

A Milli Erkek TakÄ±mÄ±, Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nde ilk etap karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ± 7-10 Ocak 2021 tarihlerinde Danimarka'da, ikinci etap karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ± ise 14-17 Ocak 2021 tarihlerinde Kuzey Makendonya'da oynayacak.Â

2021 CEV Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nde gruplar ÅŸÃ¶yle:Â

A Grubu: Hollanda, Ä°sveÃ§, HÄ±rvatistan.Â

B Grubu: Bulgaristan, Avusturya, Ä°srail.Â

C Grubu: TÃ¼rkiye, Kuzey Makedonya, Danimarka, Bosna Hersek.Â

D Grubu: Ä°spanya, Letonya, Moldova Cumhuriyeti, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum Kesimi.Â

E Grubu: Slovakya, Romanya, Ä°sviÃ§re, Arnavutluk.Â

F Grubu: Yunanistan, KaradaÄŸ, Azerbaycan, GÃ¼rcistan.Â

G Grubu: Belarus, Portekiz, NorveÃ§, Macaristan.Â

Millilerin maÃ§ programÄ±Â

Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekibin C Grubu'ndaki maÃ§ programÄ± ÅŸÃ¶yle:Â



- 7-10 Ocak 2021 (Danimarka)Â

1. maÃ§: TÃ¼rkiye - DanimarkaÂ

2. maÃ§: Kuzey Makedonya - TÃ¼rkiye

Â 3. maÃ§: TÃ¼rkiye - Bosna HersekÂ



- 14-17 Ocak 2021 (Kuzey Makedonya)Â

4. maÃ§: Bosna Hersek - TÃ¼rkiyeÂ

5. maÃ§: TÃ¼rkiye - Kuzey MakedonyaÂ

6. maÃ§: Danimarka - TÃ¼rkiye