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13.07.2018 - 15:57 |

2022 Dünya Kupası’nın tarihleri açıklandı

Katar’daki turnuvanın 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde olacağı vurgulandı.

2022 Dünya Kupası’nın tarihleri açıklandı
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2018 Dünya Kupası için Rusya’da olan ve final öncesi bir basın toplantısı düzenleyen FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası’nın tarihlerini de duyurdu. İlk kez kış aylarında düzenlenecek kupanın 21 Kasım 2022 tarihinde başlayacağı ve 18 Aralık 2022 tarihinde tamamlanacağı belirtildi.

Katar’daki hava koşulları ve sıcak nedeniyle ilk kez böyle bir uygulama düzenleniyor. Öte yandan, Dünya Kupası’ndaki takım sayısının da 48’e çıkarılması konusundaki çalışmaların ve analizlerin devam ettiği aktarıldı. Bu nedenle henüz net bir açıklama olmadığı ifade edildi.

Eğer durum netleşmezse Katar’daki kupanın da 32 takımla devam edeceği dile getirildi.

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