MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri 2022 Dünya Kupası Nisan'da mı? Açıklama...
30.10.2014 - 15:14 | | Sercan SAPANATAN,İstanbul-DHA

2022 Dünya Kupası Nisan'da mı? Açıklama...

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) başkanı Karl-Heinz Rummenigge 2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası hakkında konuştu.

2022 Dünya Kupası Nisan'da mı? Açıklama...
ABONE OL

FIFA tarafından 2022 Dünya Kupası Katar'da yapılması kararlaştırılmasından sonra futbol kamuoyunda Dünya Kupası'nın hangi tarihlerde oynanacağı tartışılmaya başladı. Dünya Kupası'nın normal zamanı olan Haziran-Temmuz aylarında Katar'da ki yüksek sıcaklıklardan dolayı FIFA başkanı Sepp Blatter turnuvanın Kasım ortası başlayıp Aralık ayı sonunda bitmesini planladıklarını belirtmişti. Bu duruma karşı çıkan Avrupa Kulüpleri ise yeni bir fikir sundular.

Buna göre Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Karl-Heinz Rummenigge Katar'daki sıcakların turnuvanın yazın yapılmasına engel olduğunu belirtip şu fikri sundu. Rummenigge, "Bizim görüşümüze göre Nisan ya da Mayıs'ta 2022 Dünya Kupası yapılabilir. Ligler iki hafta erken başlarsa herhangi bir sorun olmaz" dedi. Birliğin önerisine göre, Dünya Kupası 28 Nisan'da başlayıp 29 Mayıs'ta sona eriyor. Birlik, Şampiyonlar Ligi son 16 turunun da dört haftada değil iki haftada biterse, sorunların biteceğini belirtiyor. Katar, Nisan-Mayıs aylarında ortalama 30 derece oluyor.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber