2022 Dünya Kupası Nisan'da mı? Açıklama...

FIFA tarafından 2022 Dünya Kupası Katar'da yapılması kararlaştırılmasından sonra futbol kamuoyunda Dünya Kupası'nın hangi tarihlerde oynanacağı tartışılmaya başladı. Dünya Kupası'nın normal zamanı olan Haziran-Temmuz aylarında Katar'da ki yüksek sıcaklıklardan dolayı FIFA başkanı Sepp Blatter turnuvanın Kasım ortası başlayıp Aralık ayı sonunda bitmesini planladıklarını belirtmişti. Bu duruma karşı çıkan Avrupa Kulüpleri ise yeni bir fikir sundular.

Buna göre Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Karl-Heinz Rummenigge Katar'daki sıcakların turnuvanın yazın yapılmasına engel olduğunu belirtip şu fikri sundu. Rummenigge, "Bizim görüşümüze göre Nisan ya da Mayıs'ta 2022 Dünya Kupası yapılabilir. Ligler iki hafta erken başlarsa herhangi bir sorun olmaz" dedi. Birliğin önerisine göre, Dünya Kupası 28 Nisan'da başlayıp 29 Mayıs'ta sona eriyor. Birlik, Şampiyonlar Ligi son 16 turunun da dört haftada değil iki haftada biterse, sorunların biteceğini belirtiyor. Katar, Nisan-Mayıs aylarında ortalama 30 derece oluyor.