2022 Dünya Kupası tehlikede

Der Spiegel dergisi, güvenilir bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Sepp Blatter'in, bir ay önce Norveç'te katıldığı bir yemekte, ''Araplar parayla her şeyi yapabileceklerini zannediyorlar'' dediğini ve Arapları kibirli bulduğunu söylediğini belirtti.



Spiegel ayrıca, Norveç Futbol Federasyonu temsilcilerinin katıldığı yemekte çevresiyle sohbet eden Blatter'in, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdiği ve bir soru üzerine, ''IŞİD'e mali destekte bulunmasından dolayı 2022 Dünya Kupası Katar'da yapılmayacak'' dediğini kaydetti.



Dergi haberinde, tüm bu gelişmelerin FIFA'ya yazılı olarak sorulduğunu ancak gelen cevapta söz konusu iddiaların yanlış olduğunu ve haberin yapılmamasının bildirildiği yer aldı.



Haberde ayrıca FIFA'dan gelen cevaba binaen Norveç futbolunun üst düzey isimlerine tek tek mektup yazılarak yemekte konuşulan iddiaların sorulduğu ancak gelen cevaplarda bu konuyu yalanlamak yerine yorum yapmaktan kaçınıldığı kaydedildi.



Sepp Blatter'in, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından Alman Milli Takımı futbolcuları ve teknik heyetine vereceği liyakat nişanı için Berlin'e geleceği ifade edildi.