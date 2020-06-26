26.06.2020 - 00:52 | | AA
2023 FIFA KadÄ±nlar Dünya KupasÄ±, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yapÄ±lacak
2023 FIFA KadÄ±nlar DÃ¼nya KupasÄ±, Avustralya ve Yeni Zelanda'nÄ±n ortak ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenecek.Â
2023 FIFA KadÄ±nlar DÃ¼nya KupasÄ±, Avustralya ve Yeni Zelanda'nÄ±n ortak ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenecek.Â
FIFA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 10 Temmuz-20 AÄŸustos 2023 tarihlerinde dÃ¼zenlenmesi planlanan 9. FIFA KadÄ±nlar DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n ev sahipliÄŸini, Kolombiya'ya karÅŸÄ± yarÄ±ÅŸan ortak adaylar Avustralya ve Yeni Zelanda'nÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
TurnuvanÄ±n ev sahipliÄŸi iÃ§in baÅŸvuran Brezilya ve Japonya, daha Ã¶nce adaylÄ±ktan Ã§ekildiklerini duyurmuÅŸtu.
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