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05.10.2016 - 02:30 |

"2026 Dünya Kupası 48 takımlı olabilir"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası’na katılacak takım sayısının 32’den 48’e yükseltilebileceğini açıkladı.

"2026 Dünya Kupası 48 takımlı olabilir"
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası’na katılacak takım sayısının 32’den 48’e yükseltilebileceğini açıkladı. Infantino daha fazla ülkenin katıldığı turnuvada gelirin de katlanacağının altını çizdi.

Infantino geçtiğimiz ay 2026 Dünya Kupası’nı ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleme önerisinin, FIFA’nın 13-14 Ekim’de Zürih’te yapacağı toplantıda masaya yatırılacağını açıklamıştı.

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