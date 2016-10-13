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13.10.2016 - 23:49 | | ZÜRİH (AA)

2026 Dünya Kupası için flaş açıklama!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

2026 Dünya Kupası için flaş açıklama!
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, 32 takımla oynanan Dünya Kupası'nın 2026 yılında 40 veya 48'e çıkarılması seçeneklerini ocak ayında karara bağlamak istediklerini belirtti.

Başkan Infantino yaptığı açıklamada, önümüzdeki yılın ocak ayında İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak yönetim konseyi toplantısında, 32 takımla oynanan 2026 Dünya Kupası'nın 40 veya 48 takımla oynanmasıyla ilgili kararı vermek istediklerini kaydetti.

Takım sayısının artmasıyla ilgili genel hissiyatının pozitif yönde olduğunu söyleyen Infantino, "Tüm dünyada futbol kalitesi yükseliyor." ifadesini kullandı.

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