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03.02.2021 - 12:40 | | ANTALYA (AA) -

21. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da başladı

Golf Mad tarafından Antalya'da düzenlenen "21. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası" başladı.

21. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da başladı
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Golf Mad tarafından Antalya'da düzenlenen "21. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası" start aldı.

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada, 19 ülkeden 147 golfçü mücadele ediyor. Dört gün sürecek turnuvada sporcular, 72 çukurda şampiyon olabilmek için yarışacak.

Organizasyon sorumlusu Golf-Mad Türkiye Direktörü ve National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvanın formatının 1 profesyonel, 3 amatör golfçüden oluşan takım oyunu olduğunu söyledi.

Yılın ilk turnuvası olduğunu, salgın tedbirlerine rağmen katılımın fazla olduğunu vurgulayan Kara, "Turnuvada Rusya, Almanya, Ukrayna, Avusturya, Romanya ve Slovakya'dan golfçüler yarışıyor. Toplamda 50 bin avro para ödülü dağıtılacak. Turnuvayı birinci bitiren profesyonel golfçü, 5 bin avroluk ödülün sahibi olacak. Turnuvamızda ünlü, başarılı isimler de yarışıyor." diye konuştu.

Turnuvaya, Ukrayna Golf Federasyonu Başkanı Vitalii Khomutynnik, Ukraynalı ünlü manken ve amatör golfçü Maria Orlova, Türk sporculardan profesyonel golfçüler Taner Yamaç, Ulaş Karataş, Bülent Karataş, Fahrettin Gök ve Turnuva Direktörü Bekir Kara da katılıyor.

Turnuva, 6 Şubat'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

21. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası Antalyada başladı

 

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