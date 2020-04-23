23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış gününü aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan ederek onlara verdiği değeri ortaya koymuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yıl dönümüne erişmenin coşku ve gururunu yaşarken çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü olan bugün tarihimizin en önemli günlerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü tüm dünya çocuklarına hediye etmiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geleceğimiz olan çocuklara adanmıştır. Atatürk'ün milletimize ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yıl dönümünü kutluyor, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz."

Galatasaray Kulübünden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi: "Bağımsızlık ülküsüyle, demokratik bir Cumhuriyet'e sahip olmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ulusça gösterilen çabaların en önemli dönüm noktalarından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümündeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün barışın, sevginin ve umudun temsilcileri, aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm milletimize kutlu olsun."

Fenerbahçe Kulübünden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi: "Ulusumuzun, Ata'mızın önderliğinde kurduğu, milli egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışı 100. yılını geride bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, dünyada bir ilk olarak çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, rahmet ve özlemle anıyor, bizlere armağan ettiği her şey için sonsuz minnetlerimizi sunuyor, nice 23 Nisanlara diyoruz."

Ahmet Nur Çebi'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tam bir asırdır Türk Milleti'nin en muhkem sığınağı olarak bir çınar gibi dimdik ayakta durmaktadır. Gazi Meclisimizin kuruluşu, memleketimizin başında gezen kara bulutları dağıtan bir göz aydınlığı ve cumhuriyetimizin ilanına giden yolda en büyük gücümüz, ilham kaynağımız olmuştur. Bir memleketin kaderini değiştiren bu tarihi dönüm noktasının, o memleketin istikbali olan çocuklara bayram olarak armağan edilmesi, Türk Milleti'nin evlatlarına verdiği değerin en kıymetli referansıdır. Bir süredir hayatı sığdırdığımız evlerimize bugün bayram coşkusunu, çocuklarımızın sevincini, heyecanını sığdırıyoruz. En umutsuz günlerimizde bile gönlümüzü bayram yerine çeviren bu mutlu günün mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını şükranla, rahmetle anıyorum. Büyük Beşiktaş Ailesi adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Nice bayramlara ve nice yüz yıllara sevgi, sağlık, barış ve dostlukla..."

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Murat Cavcav, paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılını kutluyoruz. Ata'mızın böylesine önemli bir günü armağan ettiği çocuklarımız, dünya çocuklarıyla bugünün coşkusunu yaşıyor. Bir ulusun var olma sürecinde ortaya konan mücadele yol göstericimiz olacak. Aydınlık yarınlar için en büyük güvencemiz çocuklarımızdır. Umudumuz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ülkemizin bağımsızlığı için hayatlarını feda eden tüm gazi ve şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum."

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'dan 23 Nisan mesajı

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gözbaşı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını belirtti.

Güzel yarınlar göreceklerini aktaran Gözbaşı, sağlıktan spora, sanayiden tarıma her sektörde her başarının temelinin 23 Nisan 1920'de atıldığını ifade etti.

"Büyük Önder Atatürk, 100 yaşına basan emanetin bizde." diyen Gözbaşı, genç neslin daha çok çalışıp, üreteceğini ve Türkiye'yi daha iyi yerlere getireceğini kaydetti.

Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz'dan 23 Nisan mesajı

Sivasspor Kulübü Başkanı Başkanı Mecnun Otyakmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Otyakmaz, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bugünü çocuklara armağan ederek, gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve güvendiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Ülkesini ve milletini seven, birliğin, sevginin, kardeşliğin temsilcileri olan gençlerin bu milletin umudu, aydınlık yarınların güvencesi olduğunu vurgulayan Otyakmaz, şunları kaydetti: "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı günün bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, sizlere verilen değerin ve duyulan güvenin en büyük göstergesidir. Çünkü bu güzel ülkeyi, yarınlarımız olan siz çocuklara emanet edeceğiz. Evlatlarımız, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu evlerinde yaşayacak. Balkonlarımızda İstiklal Marşı'mızı okuyup, ay yıldızlı bayraklarımızı dalgalandırarak gururla 100'üncü yıl coşkusunu tüm Türkiye hep birlikte yaşayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, geleceğin Türkiye'sini ve Demir Grup Sivasspor'u emanet edeceğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."