Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri 24Erzincanspor'da 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
03.11.2020 - 15:19 |

24Erzincanspor'da 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor takımında, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi öncesinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinde, 6 futbolcu ve 2 kulüp çalışanının test sonucu pozitif çıktı.

24Erzincanspor'da 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABONE OL

24Erzincanspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesindeki Menemenspor karşılaşması öncesi yapılan Kovid-19 testinde, takımdaki 6 futbolcu ile 2 kulüp çalışanı olmak üzere toplam 8 kişide pozitif vakaya rastlandığı aktarıldı.

Teknik heyet açısından olumsuz bir durumun olmadığı anlatılan açıklamada, herhangi bir semptoma rastlanmayan ve testleri pozitif çıkan bu futbolcular ile kulüp çalışanlarının tesislerde izole edilip tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, diğer futbolcu ve teknik heyetten oluşan takım kafilesinin ise Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı için İzmir'e hareket ettiği bildirildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da transfer düğümü çözülüyor! İşte yıldız ismin tek şartı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından spor yazarlarının görüşleri

24Erzincansporda 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

 

Maç özeti | RB Leipzig-PSG: 0-3
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Solskjaer: Zor bir takıma karşı oynayacağız
    Solskjaer: Zor bir takıma karşı oynayacağız
  2. Trabzonspor'da Alanyaspor hazırlıkları
    Trabzonspor'da Alanyaspor hazırlıkları
  3. Rogers'tan Çağlar Söyüncü açıklaması!
    Rogers'tan Çağlar Söyüncü açıklaması!
  4. Transfer açıklandı! 4 yıllık imza...
    Transfer açıklandı! 4 yıllık imza...
  5. Galatasaray'da şok sakatlık!
    Galatasaray'da şok sakatlık!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tuzlaspor: 2 - Bayburt Özel İdare Spor: 1

Tuzlaspor: 2 - Bayburt Özel İdare Spor: 1

24Erzincanspor'da 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

24Erzincanspor'da 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika | Schalke açıkladı! Milan, Ozan Kabak için teklif yapmış

Son dakika | Schalke açıkladı! Milan, Ozan Kabak için teklif yapmış

Son dakika | Ghezzal'dan Cengiz Ünder ve Feghouli yorumu

Son dakika | Ghezzal'dan Cengiz Ünder ve Feghouli yorumu

Sıradaki Haber