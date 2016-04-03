25 yıl sonra gelen rekor! Torku Konyaspor...

Ligin ikinci yarısında başarılı sonuçlar almaya devam eden ve dün deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 90. dakikada Bulgar oyuncusu Dimitar Rangelov'un attığı golle 1-0 yenen Torku Konyaspor, bu sezon 14. galibiyetine ulaştı.



En son 1989-1990 sezonunda 13 galibiyeti bulunan yeşil-beyazlılar, 25 yıl sonra bu rekoru kırarak bir sezonda en fazla galibiyete ulaştığı döneme imza attı.



- 17 maçtır yenilmiyor

Torku Konyaspor'un, 2016 yılında da halen bileğini büken olmadı.



2016 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet elde eden Konya ekibi, ligde ise 10 maçın 7'sinde 3 puanı hanesine yazdırdı.



Yeşil-beyazlılar, 2016'da oynadığı 17 resmi karşılaşmanın 13'ünü kazandı, 4'ünden beraberliklerle ayrıldı.