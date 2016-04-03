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03.04.2016 - 11:10 | | AA

25 yıl sonra gelen rekor! Torku Konyaspor...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek bu sezon 14. galibiyetine ulaşan Torku Konyaspor, 25 yıl sonra 13 galibiyetli sezonunu geçerek kulüp rekorunu kırdı.

25 yıl sonra gelen rekor! Torku Konyaspor...
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Ligin ikinci yarısında başarılı sonuçlar almaya devam eden ve dün deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 90. dakikada Bulgar oyuncusu Dimitar Rangelov'un attığı golle 1-0 yenen Torku Konyaspor, bu sezon 14. galibiyetine ulaştı.

En son 1989-1990 sezonunda 13 galibiyeti bulunan yeşil-beyazlılar, 25 yıl sonra bu rekoru kırarak bir sezonda en fazla galibiyete ulaştığı döneme imza attı.

- 17 maçtır yenilmiyor

Torku Konyaspor'un, 2016 yılında da halen bileğini büken olmadı.

2016 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet elde eden Konya ekibi, ligde ise 10 maçın 7'sinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yeşil-beyazlılar, 2016'da oynadığı 17 resmi karşılaşmanın 13'ünü kazandı, 4'ünden beraberliklerle ayrıldı.

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