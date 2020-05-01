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01.05.2020 - 07:00 |

3 bilim insanı açıkladı! ‘Futbolu engellemez’

Danimarka’da Aarhus Üniversitesi Toplum Sağlığı Enstitüsü’nde “Maçlarda futbolcuların koronavirüse yakalanma riski” üzerine bir araştırma yapıldı. 3 bilim insanı, Danimarka Süper Ligi’nde oynanmış 14 maçta futbolcuların hareketlerini analiz etti

3 bilim insanı açıkladı! ‘Futbolu engellemez’

İRFAN KURTULMUŞ

Danimarka’da Aarhus Üniversitesi Toplum Sağlığı Enstitüsü’nde “Maçlarda futbolcuların koronavirüse yakalanma riski” üzerine bir araştırma yapıldı. 3 bilim insanı; Nikolas Knudsen ve Manuel M. Thomasen, Aarhus Üniversitesi Halk Sağlığı ve Spor Enstitüsü Doçenti Thomas Bull Andersen; Danimarka Süper Ligi’nde oynanmış 14 maçta futbolcuların hareketlerini analiz etti. 3 bilim insanı kısa mesafelerin bir sakınca yaratmayacağını bildirdi.

Sadece 1.5 dakika
Kopenhag Üniversitesi Viroloji Profesörü Randrup Thomsen de Sağlık Kurumu’nun; ‘2 metrede 15 dakika temas’ bilgisini anımsattı. Thomsen, futbolda 1.5 dakikayı geçmeyen temaslar olduğunu ve açık havada oynandığını belirtti. Danimarkalı bilim insanı, forma değiştirilmemesi ve kurallara uyulmasıyla bir engel bulunmayacağını kaydetti. Danimarka Ligler Birliği de 24 Mayıs’ta başlayacak maçlar öncesi çalışmayı olumlu karşıladı.

3 bilim insanı açıkladı ‘Futbolu engellemez’

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