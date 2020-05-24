3 büyüklerden bayram mesajları

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının her zamankinden daha yoğun yaşandığı Ramazan ayının ardından Bayrama ulaşmanın sevincini paylaşıyoruz. Bu vesile ile birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından olan Ramazan Bayramı’nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

Fenerbahçe Kulübü: Huzurlu nice bayramlar dileriz

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramımızı en iyi dileklerimizle kutlar; ülkemize ve camiamıza sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü'nden bayram mesajı

Beşiktaş Kulübü de Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm ulusumuzun Ramazan Bayramı'nı kutlar; ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz." denildi.