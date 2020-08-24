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24.08.2020 - 22:03 | | AA

3 milli atlet koronavirüse yakalandÄ±

3 milli atlet ve bir TÃ¼rkiye Atletizm FederasyonuÂ  personelinin yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

3 milli atlet koronavirüse yakalandÄ±
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3 milli atlet ve bir TÃ¼rkiye Atletizm FederasyonuÂ  personelinin yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

TÃ¼rkiye Atletizm Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼zenliÂ  aralÄ±klarla yapÄ±lan Kovid-19 taramalarÄ± sonucunda Ã¼Ã§ atlet ve bir federasyonÂ  personelinin test sonucunun pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AdÄ± aÃ§Ä±klanmayan atletler ve federasyon Ã¼yesinin hastalÄ±k semptomlarÄ±Â  gÃ¶stermediÄŸi ve bulunduklarÄ± yerde karantinaya alÄ±narak tedavilerine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±Â  ifade edildi.

3 milli atlet koronavirÃ¼se yakalandÄ±

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