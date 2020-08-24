3 milli atlet koronavirÃ¼se yakalandÄ±

24.08.2020 - 22:03 | | AA
3 milli atlet koronavirüse yakalandÄ±
3 milli atlet ve bir TÃ¼rkiye Atletizm FederasyonuÂ personelinin yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
3 milli atlet ve bir TÃ¼rkiye Atletizm FederasyonuÂ personelinin yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
TÃ¼rkiye Atletizm Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼zenliÂ aralÄ±klarla yapÄ±lan Kovid-19 taramalarÄ± sonucunda Ã¼Ã§ atlet ve bir federasyonÂ personelinin test sonucunun pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AdÄ± aÃ§Ä±klanmayan atletler ve federasyon Ã¼yesinin hastalÄ±k semptomlarÄ±Â gÃ¶stermediÄŸi ve bulunduklarÄ± yerde karantinaya alÄ±narak tedavilerine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±Â ifade edildi.