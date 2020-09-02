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02.09.2020 - 07:00 |

30 liraya Formula 1 heyecanı!

Intercıty Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Türkiye Grand Prix’si öncesi yarışseverlere müjdeyi verdi

30 liraya Formula 1 heyecanı!
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ONUR DİNÇER 

Avrupa’daki birçok yarışın seyircisiz düzenlenmesine rağmen İstanbul’da tribünlerin dolacağını belirten Ak, “Intercity’nin kuruluşunun 30. yılı onuruna bilet fiyatlarını günlük 30 lira olacak şekilde belirledik. Herkes Formula 1 heyecanını yaşayacak” dedi

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, 13-15 Kasım’da yapılacak Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin seyircili olacağını ve dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini satacaklarını söyledi.
Herkesin büyük heyecana tanık olması gerektiğini belirten Ak, “Formula 1 yönetimi ile yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda bilet fiyatlarını, Intercity’nin kuruluşunun 30. yılı onuruna pistin belirli noktaları için günlük 30 liraya gelecek şekilde belirledik. Sadece 90 lira ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını, hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler” dedi.
Vural Ak şöyle devam etti: “Yarışın tüm detayları Intercity’nin sorumluluğundadır. Elbette proje devletimizin katkılarıyla olacaktır. Ama dev organizasyonu devletimize bir mali yük oluşturmadan yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kamu ve özel sektörle alakalı tüm paydaşlara teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bize bu görevi vermeseydi burada olmazdık.”

‘Sistem başarısı’
Yarışın seyircili olmasının Türkiye’nin sağlık sistemindeki başarısıyla bağlantılı olduğunun da altını çizen Ak, “Pandemiye rağmen Türkiye’nin yarışı alması, salgın karşısındaki başarılı mücadelesindendir. Avrupa’da birçok yerde seyircisiz yapıldı, biz seyircili yapacağız. Bunu Formula 1’in kabul etmesi ülkemize olan güvenini göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.

30 liraya Formula 1 heyecanı

‘Bu yarışa çok önem veriyorlar’
Vural Ak, biletlerin eylül ayının ikinci haftasında satışa çıkacağını söyledi. Ak, “Intercity İstanbul Park 220 bin kişi kapasiteli. Ancak pandemi koşulları nedeniyle 100 bin kişiyi ağırlayabileceğiz. Bu yıl Kovid-19 salgını kapsamında yarışlarda da birçok tedbir uygulanıyor. Bu sebeple Formula 1 Yönetimi’nin de önem verdiği bir yarışız. Devletimiz ve ilgili kamu kurumlarımızın da desteğiyle başarılı ve aynı zamanda alınacak önlemler ile izleyicilerimiz için güvenli bir etkinlik planlıyor olacağız” dedi.

‘Önemli bir gelir olacak’
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ak yarışın, Türkiye’ye de önemli bir gelir getireceğini vurguladı. Ak, “Pandemiye rağmen ülkemizde turizm açısından giriş serbest olduğu için, 20 bine yakın yabancı turisti ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Asgari 50 milyon dolar bir nakit girişi olacağını tahmin ediyoruz. Yerli misafirlerle birlikte toplam 100 milyon dolara yakın bir ekonomik harcama olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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