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11.02.2021 - 07:00 |

30. yıl coşkusu

Türkiye Satranç Federasyonu 30. kuruluş yıl dönümünde konuşan Bakan Kasapoğlu, “Satrançla bütünleşmek geleceğimiz olan gençlik açısından önemli” diye konuştu

30. yıl coşkusu
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Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 30. kuruluş yıl dönümünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla kutladı. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 30. kuruluş yıl dönümünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla kutladı. Etkinlikte konuşan Bakan Kasapoğlu, “Bugüne kadar bu özel branşın gelişmesinde, yayılmasında ve erişiminde büyük katkılar sağlayan herkesi canıgönülden kutluyorum. Satranç, elbette zihinsel anlamda pek çok sosyal katkısı da olan, eğitimle birlikte farklı anlamda pozitif katkıları ortaya koyan bir branş” dedi.Kasapoğlu, bütün branşları desteklemeye devam edeceklerini dile getirerek, “Satranç, çocuklarımızın gelişimi açısından önem arz ediyor. Satranç sporcularının sosyal alanda, akademik çalışmalarda başarılara imza attığını görüyoruz. Bu anlamda satrançla bütünleşmek geleceği şekillendirecek gençlik açısından önemli” değerlendirmesinde bulundu.TSF Başkanı Gülkız Tulay ise salgın döneminin en faal federasyonlarından biri olduklarına dikkati çekerek, “Salgın sürecinde yeni normallerle yaşamaya başladık. Tüm sportif faaliyetlerin askıya alındığı ve evlere kapandığımız süre boyunca Türkiye Satranç Federasyonu olarak tüm Türkiye’yi satranç sporunun kazanımları etrafında toplamak için çalışmalara başladık” diye konuştu.

30. yıl coşkusu

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