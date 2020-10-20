20.10.2020 - 20:41 | | Sabah
37'lik Pepe, Porto ile sözleşme uzatıyor
37 yaşındaki Portekizli futbolcu Pepe, Porto ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzatıyor.
Portekiz Ligi takımlarından Porto'nun 37 yaşındaki futbolcusu Pepe'nin sözleşmesini uzatıyor.
37 yaşında olmasına rağmen fiziksel olarak iyi durumda olan Pepe ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için görüşmelerini sürdüren Porto, Portekizli futbolcuya son kontratını verecek.
Kariyerine 1 yıl daha devam etmek istediğini ifade eden Pepe, "Fiziksel olarak çok iyi durumda olduğumu biliyorum, kendimi çok iyi hissediyorum. Şu anda uzun vadeli konuşmamak gerekir ancak en azından 1-2 sene daha sahalarda kalmak istiyorum" şeklinde konuştu.