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08.08.2020 - 07:00 |

4 büyüklerden limit buluşması! TFF'ye gidecekler...

Kulüpler Birliği Vakfı’nın çatısı altında buluşacak Süper Lig ekipleri, "Harcama limitleri" için Türkiye Futbol Federasyonu’nun kapısını çalacak. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Göztepe, Demir Grup Sivas ve Kasımpaşa’nın toplantıda yer alması kesinleşti.

4 büyüklerden limit buluşması! TFF'ye gidecekler...
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Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Kurulu’nun hesapladığı ve kulüplere ilettiği “Harcama limitleri” büyük tepki toplarken, kulüplerin bazıları Türkiye Futbol Federasyonu’nun kapısını çalacak. Kulüpler Birliği Vakfı’nın çatısı altında buluşacak olan ekiplerden Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Göztepe, Demir Grup Sivas ve Kasımpaşa’nın toplantıda yer alması kesinleşti.

Sorunlar konuşulacak
TFF’nin Riva’daki binasında, 10 Ağustos Pazartesi günü bir araya gelecek olan kulüpler, yaşanan mağduriyetleri Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e anlatarak yardım isteyecek. Yapılan görüşmede hesaplama tekniğiyle birlikte, Bankalar Birliği ile anlaşma yapmayan kulüplerin mağduriyeti de anlatılacak. Limit açıklamasının ardından özellikle Fenerbahçe ve Kasımpaşa büyük tepki göstermişti.

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