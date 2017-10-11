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11.10.2017 - 10:51 |

45 yaşında Dünya Kupası tarihine geçecek

Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Mısır'da 44 yaşındaki kaleci El Hadary, Rusya'daki turnuva öncesi en dikkat çeken isimlerden biri oldu.

45 yaşında Dünya Kupası tarihine geçecek
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155 kez milli takım formasını giyen El Hadary tam 44 yaşında. Dünya Kupası kadrosuna alınması halinde Dünya Kupası'nda görev yapan en yaşlı oyuncu olacak. (45) Rusya'daki turnuvaya gitmesine kesin gözüyle bakılan El Hadary bu turnuva sonrasında milli takım kariyerine nokta koyacak.

Tecrübeli kaleci Suudi Arabistan'ın Al Taawon ekibinde forma giyiyor.

Bu rekor şu anda eski Galatasaraylı kaleci Mondragon'a ait. Kolombiyalı Mondargon 2014 Dünya Kupası'nda 43 yaşında forma giymişti. Daha önceki rekor ise 42 yaşında kupada oynayan Kamerunlu Roger Milla'ya aitti.

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