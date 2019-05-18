5 yıllık final!
Avcı idaresinde 2014’ten bu yana adım adım ilerleyen Başakşehir, emeklerinin karşılığını şampiyonlukla almak için kendini hazırlıyor.
CELAL UMUT EREN
Bu sezon ligde tam 22 hafta lider kalan ve şu anda Galatasaray’da aynı puanda olan Medipol Başakşehir, büyük bir hayali gerçekleştirmek istiyor.
2014-15 sezonu itibariyle Abdullah Avcı yönetiminde yola çıkan İstanbul temsilcisi, adım adım ilerlediği lig mücadelesinde emeklerinin karşılığını Süper Lig şampiyonluğuyla almak istiyor. Son 5 sezonda her zaman zirve yolunda ilerleyen ve son 3 senede de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, Türk Telekom Stadı’nda unutulmaz bir 90 dakikaya çıkacağını biliyor. 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında 4. sırada yer alan Abdullah Avcı ve takımı, son 3 sezonda da hep ilk 2 sırayı zorladı. Bu sezon ise başarısını daha bir üst seviyeye taşıyan turuncu-lacivertli ekip, şu anda kupanın bir ucundan tutmuş durumda.
5 yıllık bu planlama ve çalışmanın finalini oynayacağını çok iyi bilen teknik direktör Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’le tarih yazmak istiyor. Ligde daha önce oluşan 8 puanlık fark ya da geçtiğimiz 4 maçta üst üste kaybedilen 10 puanın geride kaldığını iyi bilen tecrübeli çalıştırıcı, lig tarihinin en önemli finallerinden birine çıkacağını düşünüp, ülke futboluna 6. şampiyonu hediye etmeyi hedefliyor.