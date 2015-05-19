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19.05.2015 - 23:30 | | ANKARA (AA)

"50 puan hedefi koymuştuk"

Torku Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"50 puan hedefi koymuştuk"
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Çaykur Rizespor - Akhisar Belediyespor: 3-1
Çaykur Rizespor - Akhisar Belediyespor: 3-1
Çaykur Rizespor - Akhisar Belediyespor: 3-1
Çaykur Rizespor - Akhisar Belediyespor: 3-1Haberin Tüm Fotoğrafları

Torku Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş maçında kazandıkları 3 puanla birlikte sezon başında koydukları 50 puan hedefine yaklaştıklarını söyledi.

"50 puan hedefi koymuştuk"

Ahmet Şan, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, takımlarının, taraftarı ve stadı ile lige damga vurduğunu belirterek, "Sezon başında 50 puan hedefi koymuştuk, buna yaklaşmamız sevindirici" dedi.

Beşiktaş'ı yenmenin ayrıca bir güzellik oluşturduğunu ifade eden Şan, "İlk maçta da iyi bir futbol sergilemiştik. Benim de şahsen şampiyonluk adayım Beşiktaş'tı. Başarıyla bugüne kadar getirmişlerdi ancak final haftalarını başaramadılar" diyerek sözlerini tamamladı.

Futbolcuların açıklamaları

Ali Turan: "Yedinci sıraya çıktık"

Torku Konyasporlu futbolcu Ali Turan, karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de bir basamak çıkmanın peşindeydik. Beşiktaş'ın zaaflarını iyi kullandık. Önemli ve net pozisyonlarımız vardı, bunları değerlendirsek belki de ilk yarı oyunu kopartabilirdik. Onlara da fazla pozisyon vermedik. Yan toptan gelen bir pozisyonda galibiyete ulaştık ve yedinci sıraya çıktık."

Gabriel Torje: "Orta yapmak istedim, gol oldu"

Karşılaşmadaki tek gole imza atan Gabriel Torje ise futbol hayatında ilk kez böyle bir gol attığını belirtti.

Köşe atışında orta yapmak istediğini ancak topun doğrudan kaleye girdiğini vurgulayan Torje, "Bu gol 3 puan getirdiği için mutluyum. Golün nasıl olduğunu önemli değil. Benim ve kalecinin pozisyonu etkili olabilir ama önemli olan galibiyet almamız" ifadelerini kullandı.

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